Koronavirüsü yendi, kurallara uyun tavsiyesinde bulundu

<br>Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'da, koronavirüsü yenerek taburcu edilen Selahattin Tayfun (63), diğer hastalara kurallara uymalarını tavsiye etti.<br>Selahattin Tayfun´un, 21 Mayıs´ta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Aydın Devlet Hastanesi´nde yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla, mevcut tedavilere ek olarak immun plazma ve tocilizumab (interlökin 6 inhibitörü) tedavilerine başlandı. Tedavilere hızlı bir şekilde cevap veren Tayfun'un, klinik durumu iyileşince, salı günü enfeksiyon hastalıkları servisine çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Selahattin Tayfun, dün tamamen iyileşerek taburcu edildi.<br>`3 GÜN KENDİMDE DEĞİLDİM´<br>Taburcu olan Tayfun, "Yaşadığım çok kolay bir şey değil. Üç gün kendimde değildim, o süreçte doktorlarımız birçok ilaç ve plazma tedavisi uygulamış. Başhekimimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım. Lütfen devletimizin yaptığı uyarıları dikkate alalım" dedi. Selahattin Tayfun´un KOAH hastası ve daha önce ise by-pass ameliyatı geçirdiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN <br>2020-06-05 15:42:54<br>

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