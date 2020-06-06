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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre eylemine katılan Başkan Atay: Anayasal hakkımızı kullanıyoruz

İHA

5 Haziran Dünya Çevre Günü Aydın'da jeotermal enerji santrallerine karşı düzenlenen etkinliklerle geçti. Kuyucular Mahallesi, Koçak Deresi mevkiinde bulunan direniş çadırında düzenlenen etkinlikte konuşan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Bugün burada bir günü kutluyoruz, çevre gününü, aslında çevre gününden daha çok çevreyi talan edenlere karşı birlikteliğimiz olan günü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre eylemine katılan Başkan Atay: Anayasal hakkımızı kullanıyoruz

5 Haziran Dünya Çevre Günü Aydın’da jeotermal enerji santrallerine karşı düzenlenen etkinliklerle geçti. Kuyucular Mahallesi, Koçak Deresi mevkiinde bulunan direniş çadırında düzenlenen etkinlikte konuşan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, “Bugün burada bir günü kutluyoruz, çevre gününü, aslında çevre gününden daha çok çevreyi talan edenlere karşı birlikteliğimiz olan günü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Kuyucular Mahallesi, Koçak Deresi mevkiinde bulunan direniş çadırında gerçekleşen etkinliğe, Aydın ilinde faaliyet yürüten çevre platformlarının yanı sıra civar şehirlerden de çevre platformu temsilcileri katıldı. Kuyucular Mahallesi’nde bulunan Jeotermal Enerji Santralinin önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar demokratik haklarını kullandıklarını belirttiler.
Gerçekleşen etkinlikte konuşan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, doğaya zararlı olan her şeyin karşısında ve vatandaşın yanında yer alacağını ifade ederek, “Jeotermaller aslında ülkelerin zenginlikleridir. Biz jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz. Ama böyle vahşice üretilmesine karşıyız. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere herkese zarar verecek şekilde uygulamalar yapılmasına karşıyız. Bugün burada bir günü kutluyoruz, çevre gününü, aslında çevre gününden daha çok çevreyi talan edenlere karşı birlikteliğimiz olan günü kutluyoruz. Biz sadece yaşantımızı zenginleştiren bu havayı, çevreyi, toprağı, zeytinlikleri, bitkileri, hayvanları korumak istiyoruz. Sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz” dedi.
Başkan Atay, göreve geldiği günden bu yana hiçbir jeotermal tesise ruhsat vermediğini bundan sonra da ruhsat vermemeye devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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