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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay, Çevre Haftası’nda çocuklarla birlikte doğal dezenfektan üretti

İHA

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, 05 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Altınkum Plajında gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterirken Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener Belediye Birim amirleri ile çocukların gönlünü aldı.

Başkan Atabay, Çevre Haftası’nda çocuklarla birlikte doğal dezenfektan üretti

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, 05 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Altınkum Plajında gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterirken Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener Belediye Birim amirleri ile çocukların gönlünü aldı.
Sosyal mesafeler gözetilerek yapılan 05 Haziran Çevre etkinlikleri kapsamında; Tüm dünyayı etkisini altına alan Korona virüse önlem amacıyla çocuklarla birlikte doğal dezenfektan yapımı gerçekleştirildi.
Altınkum Plajına kurulan çadırlarda, çevre günü hakkında çocuklara bilgiler verilirken, Doğamızı ve kendimizi bu süreçte daha sağlıklı korumamız amacıyla, belediye serasında üretilen doğal biberiye, nane yağları çocuklara dağıtılarak belediye personelleri ile birlikte doğal dezenfektan yapımı gerçekleştirildi. Didim Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Sercan Işıklar, Belediye tarafından dağıtılan maskelerin kullanımı ve sosyal mesafelerin sağlanması ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.
Etkinliğin ardından dezenfektan yapan çocuklara hediyeler dağıtan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay; “Atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız çevremizi korumak en büyük görevimiz. Bu konuda daha hassas olmamız gerekiyor. Etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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