Trafiğe kapatılan Kemal Arıkan Caddesi’nde düzenleme yapılıyor

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuşadası’nda trafiğe kapatılmasının ardından Kemal Arıkan Caddesi’nde düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Her Geçen Gün Kentimize Yeşil Alan Kazandırıyoruz!. Kemal Arıkan Caddesi’nde ekiplerimiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kentimize yeşil alanlar kazandırmak için plan ve iş programı dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.