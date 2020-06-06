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Plajlar Kuşadası'nda doldu, Bodrum'da boş kaldı

DHA

Eşber OKAYERSelçuk AKBAŞ/KUŞADASI(Aydın)BODRUM(Muğla), (DHA)EGE'nin turistik kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, plajlar doldu. Saatte 40 kilometre rüzgarın estiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise sahiller boş kaldı. Kuşadası'nda hava sıcaklığı bugün 34 dereceyi aştı. Sıcak havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yer ise, mavi bayraklı Kadınlar Denizi oldu. Plajı dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar elbiseleriyle denize girerken, bazıları ise çoraplarını çıkartarak denizde yürüdü. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal...

Plajlar Kuşadası'nda doldu, Bodrum'da boş kaldı

<br>Eşber OKAYERSelçuk AKBAŞ/KUŞADASI(Aydın)BODRUM(Muğla), (DHA)EGE'nin turistik kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, plajlar doldu. Saatte 40 kilometre rüzgarın estiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise sahiller boş kaldı.<br>Kuşadası'nda hava sıcaklığı bugün 34 dereceyi aştı. Sıcak havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yer ise, mavi bayraklı Kadınlar Denizi oldu. Plajı dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar elbiseleriyle denize girerken, bazıları ise çoraplarını çıkartarak denizde yürüdü. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.<br>İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.<br>BODRUM'DA SAKİNLİK<br>Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, rüzgarın hızının saatte 40 kilometrenin üzerine çıkması nedeniyle sahiller boş kaldı. Vatandaşlar, kapalı alanları tercih etti. Ünlü Kumbahçe, Paştarlası, Gümbet ve Bitez Plajları'nda vatandaşa rastlanmadı. Pek çok işletme de açılmadı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Eşber OKAYERSelçuk AKBAŞ<br>2020-06-06 16:53:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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