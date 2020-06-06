Kendisini tavana iple asan genç, yaşamına son verdi

<br>Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)AYDIN'da, Serhat H. (27), kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi. <br>Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1132 Sokak'ta meydana geldi. Hayvan barınağında çalışan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serhat H., iddiaya göre evde kimsenin olmadığı sırada kendisini tavana iple astı. Serhat H., eve gelen babası tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serhat H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK<br>2020-06-06 23:24:25<br>

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