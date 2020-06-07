Didim'de mavi bayraklı plajlar denetlendi

<br>Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, normalleşme adımları çerçevesinde plajların yeniden açılmasının ardından, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında mavi bayraklı plajlar denetlendi.<br>Dünya çapında çevre duyarlılığı oluşturmak için ilan edilen `Dünya Çevre Günü´ etkinlikleri kapsamında, Aydın'da Didim ilçesinde ve Akbük sahillerindeki plajlarda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Didim ilçesinde ve Akbük bölgesinde bulunan mavi bayraklı plajlar, belediye ekiplerince denetlendi. Çevre temizliği farkındalığını artırmak için plajlarda ekiplerce temizlik çalışmaları da yapıldı. Yapılan çalışmalarda, plajlarda temizlik çalışmaları yapan personele, mavi bayrak ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.<br>ÖNCE DENETİM, SONRA TEMİZLİK<br>Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin denize girmek için en fazla tercih ettikleri plajlardan dünyaca ünlü mavi bayraklı Altınkum Plajı'nda yapılan çalışmalarda, günlük rutin temizlik işlemlerinden farklı olarak belirli alanlarda çöp sayımları da yapıldı. Sahillerde temizliğin simgesi olan mavi bayrak denetlemelerinde kullanılan yöntemle, belirlenen alandaki küçük ve büyük çöp sayıları, denetlemelerde elde edilen skorlarla karşılaştırıldı. Didim sahilleri temizlik bakımından tam not aldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK <br>2020-06-07 17:00:26<br>

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