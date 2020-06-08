Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor Bu köyün çocukları en çok atlarını özledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor Bu köyün çocukları en çok atlarını özledi

İHA

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan çocuklar, normalleşme süreci kapsamında verilen sokağa çıkma izinlerini farklı şekillerde değerlendiriyor. Türkiye'nin en çok jokey yetiştiren yerleşim yerlerinin başında gelen Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kocagür Mahallesi'nde uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar sokak izinlerini atları ile geçirdi.

Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor Bu köyün çocukları en çok atlarını özledi

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan çocuklar, normalleşme süreci kapsamında verilen sokağa çıkma izinlerini farklı şekillerde değerlendiriyor. Türkiye’nin en çok jokey yetiştiren yerleşim yerlerinin başında gelen Aydın Efeler İlçesi’ne bağlı Kocagür Mahallesi’nde uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar sokak izinlerini atları ile geçirdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, izin günlerinde park ve bahçelerin yolunu tutarken, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi’nde ise çocuklar izin günlerinde ahıra koşup atları ile vakit geçiriyor. Bir yandan biniş sporu yapıp diğer yandan da atları ile özlem gideren çocuklar, sokağa çıkış izni olduğu saatlerde adeta köyün sokaklarını nal sesleri ile şenlendiriyor.
Türkiye’de tek tırnaklı hayvanlar üzerine en çok ilginin olduğu yerleşim yerlerinden birinin Kocagür Köyü olduğunu belirten Köy Muhtarı Orhan Akrancı, köyde atlara olan ilgiden dolayı pek çok gencin de kendiliğinden jokey olarak yetiştiğini söyledi.
Köy Muhtarı Akrancı, “Çocuklar her zaman oyun alanı ve park ister, bizim köyün çocukları ise atlar için yarış pisti istiyor. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atlarından uzak kalan çocuklar izin günlerini köyde at binerek geçiriyor. Bu da köyümüzde dışardan gelenler için ilginç manzaralar oluşturuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın dağlarında akzambaklar çiçek açtı
YEREL HABERLER Aydın dağlarında akzambaklar çiçek açtı
Turizm sektöründe "sosyal mesafeli" turlar başladı
YEREL HABERLER Turizm sektöründe "sosyal mesafeli" turlar başladı
Kuşadası´nda 4´üncü kattan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Kuşadası´nda 4´üncü kattan düşen kadın öldü
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün ayak bileği ezildi
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün ayak ...
Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi
Didim'de mavi bayraklı plajlar denetlendi
YEREL HABERLER Didim'de mavi bayraklı plajlar denetlendi
Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu
YEREL HABERLER Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu
Nazilli’de yaz temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yaz temizliği devam ediyor
Kuşadası’nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın ...
Aydın’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
YEREL HABERLER Aydın’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
İneğe çarpan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 tarım işçisi öldü, 8 yaralı
YEREL HABERLER İneğe çarpan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 tarım ...
Hükümet Bulvarı’ndaki sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Hükümet Bulvarı’ndaki sıcak asfalt çalışmalarında ...
Büyükşehir belediyesi Didim'de mavi bayraklı sahilleri denetledi
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi Didim'de mavi bayraklı ...
Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 984 denetleme yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 984 ...
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 ...
Kaymakam Şahin'den Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin'den Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ...
'Beyaz altın' yerine patates ekimiyle kazançları arttı
YEREL HABERLER 'Beyaz altın' yerine patates ekimiyle kazançları ...
Kendisini tavana iple asan genç, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kendisini tavana iple asan genç, yaşamına son verdi
Kuşadası’ndaki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Başkan Günel, sektör temsilcileriyle yeni dönemi masaya yatırdı
YEREL HABERLER Başkan Günel, sektör temsilcileriyle yeni dönemi ...
Başkan Çerçioğlu; “Dünya bu süreçten ders çıkartmalıdır”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu; “Dünya bu süreçten ders ...
Plajlar Kuşadası'nda doldu, Bodrum'da boş kaldı
YEREL HABERLER Plajlar Kuşadası'nda doldu, Bodrum'da boş kaldı
Efeler Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri ...
Montessori Çocuk Akademisi’nden ‘Okula Yeniden Merhaba’ partisi
YEREL HABERLER Montessori Çocuk Akademisi’nden ‘Okula Yeniden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X