İncirliova’da sokak hayvanları unutulmadı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde ekipler tarafından belli noktalara sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor.

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İncirliova’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından belirlenen noktalara mama ve su bırakarak can dostlar beslenmeye devam ediliyor.

İncirliova Kaymakamlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sokak hayvanları için gönderilen mamalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce muhtarlar ve hayvanseverlere dağıtıldı. Hayvansever vatandaşlarımız sokak hayvanlarımız için gerçekleştirilen yardımlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Siz kıymetli İncirliovalı hemşehrilerimizi de sokak hayvanlarımız konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi

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