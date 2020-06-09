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Germencik Belediye Başkanı Öndeş, mali yapıyı değerlendirdi Başkan Öndeş: Geçmiş döneme ait tespit ettiğimiz usulsüzlükleri Bakanlığa gönderdik

İHA

Germencik Belediyesi Başkanı Fuat Öndeş, belediyenin mali anlamda düzlüğe çıkması için göreve geldiği günden bugüne titizlikle sürdürdüğü şeffaf ve disiplinli mali sistemin başarılı bir şekilde işlediğini söyledi. Başkan Öndeş, "Daha önce usulsüzlük tespit ederek Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdiğimiz dosyaları İçişleri Bakanlığı'na gönderdik" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Öndeş, mali yapıyı değerlendirdi Başkan Öndeş: Geçmiş döneme ait tespit ettiğimiz usulsüzlükleri Bakanlığa gönderdik

Germencik Belediyesi Başkanı Fuat Öndeş, belediyenin mali anlamda düzlüğe çıkması için göreve geldiği günden bugüne titizlikle sürdürdüğü şeffaf ve disiplinli mali sistemin başarılı bir şekilde işlediğini söyledi. Başkan Öndeş, “Daha önce usulsüzlük tespit ederek Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdiğimiz dosyaları İçişleri Bakanlığı’na gönderdik” dedi.
Tasarruf tedbirleri ile israfın önüne geçip belediye gelirlerinin doğrudan vatandaşlara hizmet olarak aktarılmasını sağladıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, göreve geldikten sonra 15 milyon liraya ulaşan bir borç ödemesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Bunun yanında belediyeye ait kullanışsız ve atıl durumda olan hurdaları Makine Kimya Endüstrisi (MKE)’ye satışını gerçekleştirerek belediye bütçesine katkı sağladıklarını kaydeden başkan Öndeş, “Geçmiş dönemlere ait tespit edilen ve savcılığa suç duyurusunda bulunulan mali usulsüzlüklere ilişkin 10 dosyayı incelenmek üzere İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine gönderdik” dedi.
“yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik”
Belediyeye ait araziler üzerinde yer alan zeytin ağaçlarından toplanan 3.5 ton zeytini ihale usulü ile satışını gerçekleştirerek belediye bütçesine kazandırıldığını ifade eden Öndeş, önceki dönemde rastlayamadıkları bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Belediye Başkanı Öndeş “Belediyemize yeni gelir kaynakları oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mahsulün en kısır olduğu dönemde belediye arazilerimizde bulunan zeytin ağaçlarımızdan topladığımız 3.5 ton zeytinin ihale ile satışını gerçekleştirdik. Önceki dönemlerde bu mahsüllere ne olduğu konusunda belirsizlik var” dedi.
Başkan Öndeş açıklamasının devamında “Daha önce ifade ve kamuoyuna ilan ettiğim gibi göreve geldiğimizde 32 milyon lira bir borç ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımızla birlikte çöken mali düzeni ve bozulan disiplini sağlamak için yoğun çaba harcadık. Bir yandan tasarruf tedbirleriyle israfı önledik diğer yandan borçlarımızı yapılandırmalarla, protokollerle eritmeye başladık ve en nihayetinde bugüne kadar 15 milyon lira borç ödemiş olduk. Tüm bunların yanında detaylı bir şekilde geçmiş dönemlerde kuruş kuruş ne nereye gitmiş, ne alınmış ne verilmiş sıkı bir takip başlatarak gerekli inceleme çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız neticesinde incelemelerini tamamladığımız ve tespit ettiğimiz mali usulsüzlüklere ilişkin hazırlanan ve daha öncesinde savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuz 10 adet dosyayı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine göndererek inceleme talebinde bulunduk. Geçmişte yaşanan mali düzensizlik ve usulsüzlüklerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, geçmiş geçmişte kaldı, yapanın yanına kar kaldı demeyeceğiz ve dedirtmeyeceğiz. Halkımızın hakkını korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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