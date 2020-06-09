Efeler Kaymakamlığı’ndan ‘Aile Destek Merkezi’ projesi

Efeler Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile Osman Yozgatlı Mahallesi’nde Efeler Aile Destek Merkezi kurulacak.

Efeler Kaymakamlığı proje ekibi tarafından hazırlanan ve Osman Yozgatlı Mahallesi’nde faaliyete geçirilecek olan, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Fon Kurulunca kabul edilen Efeler Aile Destek Merkezi kurulması için çalışmaları başladı.

Bu proje kapsamında Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, çalışmaları yerinde izlemek ve incelemek için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selami Ertaş, Proje Koordinatörleri Zeynep Aydoğan ve Ezgi Yalçın ile 2020 yılı içerisinde faaliyetine başlayacak olacak olan Efeler Aile Sosyal Destek Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Şahin ayrıca projenin yürütüleceği merkez binasında görev yapmakta olan 8 Nolu Aile Sağlık Ocağı çalışanlarıyla pandemi süreciyle ilgili sohbet ederek projeyle ilgili ön bilgileri aktardı.

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