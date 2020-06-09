Ecel elektrik direğinde yakaladı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıkan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova’da elektrikçilik yapan Mehmet Becerik (55), oğlu Recep Becerik ile Karabağ Mahallesi’ndeki sondaj kuyusuna elektrik bağlamak istedi. Bağlantıyı yapmak için direğe çıkan Mehmet Becerik’in bir süre sonra direkte hareketsiz bir şekilde bulunduğunu fark eden oğlu Recep Becerik hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay terine gelen sağlık ekipleri Mehmet Becerik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Becerik’in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.