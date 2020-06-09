Pandemi sürecinde Kuşadası’nda 126 nikah kıyıldı

Küresel ölçekte salgın bir hastalık haline gelen Korona virüs (Covid19), evlenmek isteyen çiftlere engel olamadı. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak Kuşadası Belediyesi tarafından tam 126 nikah kıyıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insanların günlük hayatını derinden etkiledi. Daha önceden evlilik tarihi alan birçok çift, salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Ancak birbirlerini seven çiftlerin sıcak bir yuva kurma istekleri virüs engeli tanımadı. Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Memurluğu tarafından MartMayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemde tam 126 çiftin nikahı kıyıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 10 nikah kıyıldı.

“Sosyal mesafe kuralına uygun nikah”

Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) tarafından periyodik olarak dezenfekte edilen Belediye Düğün Salonu’nda çiftlerin nikahları kıyılmadan önce çeşitli düzenlemeler yapıldı. Nikahlar, gelin, damat, birinci derece yakınlar ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyıldı. Çiftler, törene maske takarak katıldı. Davetli kabul edilmeyen nikahlarda, hatıra fotoğrafları da maskeli çekildi. Evlilik cüzdanı bile steril hale getirildikten sonra nikah memuru tarafından gelinlere verildi.



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