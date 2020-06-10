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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da 99 engelli ve eski hükümlü vatandaş iş sahibi oldu

İHA

Aydın'da kendi işini kurma hibe desteği almaya hak kazanan 52 engelli ve 47 eski hükümlü ile sözleşmeler imzalanmaya başladı.

Aydın’da 99 engelli ve eski hükümlü vatandaş iş sahibi oldu

Aydın’da kendi işini kurma hibe desteği almaya hak kazanan 52 engelli ve 47 eski hükümlü ile sözleşmeler imzalanmaya başladı.
Aydın'da İŞKUR tarafından sunulan kendi işini kurma hibe desteğine başvuran vatandaşlar arasından 52 engelli ve 47 eski hükümlü olmak üzere toplam 99 vatandaş destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda projesi kabul edilen engelli Ali Yılmazoğlu ile sözleşme imzalanarak bu dönemin ilk projesi hayata geçirildi. Bu proje için Ali Yılmazoğlu'na 44 bin lira hibe desteği verilecek.
Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, proje kapsamında kurulacak olan iş yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Kendi işinin patronu olacak vatandaşlarımıza iş hayatında başarılar diliyoruz. Hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 17 Temmuz tarihine kadar İl Müdürlüğümüze ve Hizmet Merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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