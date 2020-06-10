Aydın Valiliği'ne Hüseyin Aksoy atandı

<br>Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle Aydın Valiliğine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy atandı.<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Valiler Kararnamesi'nin onaylanmasının ardından Aydın Valiliği'ne, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy atandı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmir Valisi oldu.<br>VALİ AKSOY KİMDİR?<br>Vali Aksoy,1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak (73. Dönem) göreve başladı. Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 1988 yılında Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak, yeni kurulan Isparta ili Aksu Kaymakamlığı'na Kurucu Kaymakam olarak atandı. Aksu Kaymakamlığı görevini yürütürken 1990-1991 yılları arasında yabancı dil eğitimi ve yönetim yapısı üzerine incelemede bulunmak üzere ABD 'de bulundu. 1991 yılında yine Kurucu Kaymakam olarak yeni kurulan Rize Hemşin Kaymakamlığı'na atandı. Hemşin Kaymakamlığı görevi sırasında yaklaşık 1 yıl süreyle Rize Pazar İlçesi Kaymakamlığı'nı vekaleten yürüttü. 1993 yılında Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına atandı. 1995 yılında ise, içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Teftiş Kurulunda bulunduğu süre içerisinde Teftiş, inceleme ve araştırma, özel denetim, soruşturma gibi birçok farklı görevi yerine getirdi. Mülkiye Başmüfettişi kadrosundayken; 1997 yılında başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldı. Bu süre içerisinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında yapılan birçok çalışmaya katkıda bulundu. Bazı Kanun Tasarı Taslakları çalışmalarında görev aldı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. Yaklaşık 1.5 yıl bu görevde bulundu. 2001 yılında Muğla Valiliğine atandı. 4 yıl 3 ay bu görevi yürüttü. 2006 yılında Mersin Valiliğine atandı. 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü. 2010 yılında Samsun Valiliği görevine atandı. 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü. Vali Hüseyin Aksoy görev yaptığı ilçe ve illerdeki çalışmalarından dolayı çok sayıda takdirname ve teşekkür belgesi almıştır. Resim öğretmeni Hülya Aksoy ile evli olan Vali Aksoy'un Mehmet Erdoğan (26) adında bir çocuğu bulunmaktadır. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM<br>2020-06-10 11:05:50<br>

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