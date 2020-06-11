Kuşadası’nda maske üretiminde rekor kırıldı Emek atölyeleri 25 bini çocuklar için 456 bin maske üretti

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü faaliyet gösteren Emek Atölyeleri’nin günlük maske üretim kapasitesi 15 binden 20 bine çıktı. Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan makineler ile üretim kapasitesini arttıran Emek Atölyeleri pandemi sürecinde 25 bini çocuklar için olmak üzere 456 bin maske üreterek rekor kırdı.

Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Türkmen, Soğucak, Kirazlı, Yaylaköy, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde kurulan Emek Atölyeleri’nde gönüllü olarak çalışan 50 kadın, Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan dikiş, nakış, overlok ve maske üretim makineleri ile üretim kapasitelerini arttırdı. Pandemi sürecinin başından itibaren ürettikleri maskelerle Kuşadası’nın tüm ihtiyacını karşılayan gönüllü kadınlar Üç Katlı Otomatik Cerrahi Maske Makinesi’ne ilave olarak alınan 6 yeni dikiş, bir nakış ve bir overlok makinesi ile üretim kapasitesini 15 binden 20 bine çıkardı. Emek Atölyeleri’nde bu güne kadar 25 bini çocuklar için olmak üzere toplam 458 bin yüz maskesi üretildi. Medikal kumaştan dikilen maskeler, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Güvercin Masa ekiplerince kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Kuşadası’nın 6 Mahallesinde kurulan Emek Atölyeleri’nde üretilen ihtiyaç fazlası maskelerin ise Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne ulaşan talepler doğrultusunda çeşitli kamu kurumları ile özel şirketlere satışı sağlanıyor. Kooperatifin maske üretimi ve satışı yoluyla kendi giderlerini karşılayacak maddi güce ulaşması bekleniyor.



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