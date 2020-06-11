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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATB’de Mayıs ayında 322 milyon liralık işlem gerçekleşti

İHA

ATB’de Mayıs ayında 322 milyon liralık işlem gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası'nda 2020 yılı Mayıs ayında toplam 322 milyon 237 bin 556 TL, 30 Kuruş değerinde işlem gerçekleşti.
Aydın Ticaret Borsasından Mayıs ayı işlem hacimleriyle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Mayıs ayında en fazla işlem gören bazı ürünler miktar ve tutarları şu şekildedir. Hububat ve Hububat mamullerinde 3 bin 527,40 Kilogram ile 2 milyon 352 bin 977,15 TL, Zeytinyağı’nda 4 bin 124,397 Kilogram ile 54 milyon 937 bin 723,96 TL, Kuru İncir’de 3 bin 028,286 Kilogram ile 31 milyon 517 bin 287,89 TL, Zeytin’de 1419,238 Kilogram ile 9 milyon 437 bin 437,64 TL, Etler’de 1099,201 Kilogram ile 22 milyon 068 bin 404,11 TL, Canlı Hayvan’da 6 bin 283 adetle 36 milyon 719 bin 399,22 TL işlem gerçekleştirilmiştir. 2020 Mayıs ayında en fazla işlem gören ürünler ile 2019 yılı aynı dönemde en fazla işlem gören ürünler karşılaştırıldığında, hububat ve hububat mamulleri miktarında artış, zeytinyağı miktarında artış, kuru incir miktarında artış, zeytin miktarında düşüş, et miktarında düşüş, canlı hayvan miktarında düşüş olduğu gözlenmiştir. Aydın Ticaret Borsasında 2019 yılı Mayıs ayında ise toplam 319 milyon 607 bin 533, 07 TL değerinde işlem gerçekleşmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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