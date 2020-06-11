Nazilli Belediyespor'da idmanlar iptal

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<br>NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, bugün başlaması planlanan antrenmanları iptal etti.<br>Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladığını ancak dün TFF Başkanı Nihat Özdemir ile 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can'ın yaptığı toplantıda ligin başlama tarihi konusunda kesin bir karar alınmadığını belirten siyah-beyazlı yönetim, "Bu nedenle profesyonel futbol takımımız için hazırlanan antrenman ve toplanma kamp programı iptal edilerek, önümüzdeki günlerde TFF'den gelecek açıklamaya göre hareket edilmesi hususunda karar alınmıştır" açıklaması yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli <br>2020-06-11 12:18:34<br>

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