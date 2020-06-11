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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kekik toplamak için çıktığı arazide ölü olarak bulundu

İHA

Aydın'ın Germencik ilçesinde kekik toplamak için araziye çıkan ve geri dönmeyen yaşlı adam kendisini araya ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Kekik toplamak için çıktığı arazide ölü olarak bulundu

Aydın’ın Germencik ilçesinde kekik toplamak için araziye çıkan ve geri dönmeyen yaşlı adam kendisini araya ailesi tarafından ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dağyeni Mahallesi’de ikamet eden Niyazi Varol (82), kekik toplamak için araziye çıktı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen yaşlı adamı merak eden yakınları Jandarma’ya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından drone ile yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Yaşlı adamı arama çalışmalarına katılan aile fertleri yaşlı adamı Çanak Dere mevkisinde yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden yaşlı adamın kalp rahatsızlığı olduğu ve kekik toplamak için çıktığı arazide kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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