Başkan Erden'den Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret

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Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.

Sağlıklı bir Yenipazar için spor alanlarını arttıracağını belirten Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, tasarladığı projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek talebinde bulundu. İlçedeki farklı yerlere semt basketbol sahaları, şehir stadyumu yanına spor kompleksi, iki farklı bisiklet parkuru ve yaklaşık 3.5 kilometrelik sağlık parkuru gibi projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yaptı.

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