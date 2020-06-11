NAZGEM eğitime yeniden başlıyor

Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM), 8 ve 12. sınıflar için 10 Ağustos itibariyle eğitime yeniden başlayacak.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde ‘herkese eğitim’ sloganı ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında kurulan ve Kovid19 salgını nedeniyle eğitime ara veren NAZGEM, 8 ve 12. sınıflar için 10 Ağustos Pazartesi günü yeniden açılacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve Nazilli’nin eğimde yakaladığı başarıyı artırmak adına NAZGEM’in büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Hem dinamik öğretmen kadrosu hem çağdaş eğitim anlayışı hem de aldığı başarılarla NAZGEM kısa sürede kendini kanıtlamış bir merkez haline geldi. Bu noktada büyük emek veren eğitimcilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

20202021 Eğitim ve Öğretim yılı için kayıtlara başlandığını söyleyen NAZGEM Kurucu Müdürü Tuncay Ayasta ise “Önümüzdeki yıl için kadromuz güçlendirildi. Yıllık haftalık ders programlarımızın hepsi hazırlandı. Sokağa çıkma yasağı sonrası sınav çalışmalarımızı da hızlandırdık. Yıllık deneme sınav bağlantılarımızı yaptık. Destek olan belediye başkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni yıl için tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” sözlerini kaydetti.

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