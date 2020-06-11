Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı Davetsiz misafir heyecanlandırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazlıklarındaki ailenin bahçesine gelen, nesli tükenme tehlikesi içinde olduğu için koruma altında olan Geyik Böceği, aileyi heyecanlandırdı.

Kuşadası'ndaki yazlıklarının bahçesinde yemek yerken duydukları ses üzerine tesadüfen buldukları ve iriliği ile dikkatlerini çeken böceği ilk kez gördüklerini söyleyen Cihangir Az, "İnternetten araştırdığımız böceğin, Hatay ilindeki Amanos Dağları'nda yaşadığını ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendim. Dünyada çok ender görülen ve Geyik Böceği olarak adlandırılan, bilimsel adının da Lucanus Cervus olduğunu öğrendiğim böcek, ailece hepimizi heyecanlandırdı" dedi.

Yaklaşık 10 santim boyundaki Geyik Böceği hakkında internette daha detaylı araştırma yaptığını anlatan Cihangir İz, "Geyik Böceği'nin dünyada yaşayan en büyük böcek türü olduğunu, bu nedenle 'Böceklerin Kralı' diye adlandırıldığını ve çok nadir olan altı taraklı bir böcek türü olduğunu öğrendik. Ayrıca Japonların çok meşhur çizgi film kahramanı, Japon koleksiyonerlerin 150.000 dolara kadar satın almaya çalıştığı çok özel bir bocek olduğunu, Japon turistlerin görebilmek için Hatay ilimizi ziyaret ettiklerini öğrendik. Şu an ailece onu evimizde misafir etmekten dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Ama nesli tükenme tehlikesi içinde olduğu için de en kısa sürede ilgililere teslim edeceğiz" diye konuştu.

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