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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Yavuz, “TOKİ konutları hak sahiplerine hayırlı olsun”

İHA

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Söke'de yapılacak olan 200 konut için gerçekleşen kura çekimi sonrası, hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

AK Partili Yavuz, “TOKİ konutları hak sahiplerine hayırlı olsun”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Söke’de yapılacak olan 200 konut için gerçekleşen kura çekimi sonrası, hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ülkemiz genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek adına 100 bin yeni sosyal konut projesi için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve ilçemizde yapılması planlanan 200 konutun kura çekiminin 27 Nisan’da yapılması planlanmıştı. Fakat malum Koronavirüs salgını nedeniyle kura çekimlerini ileri bir tarihe ertelemiştik. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde değerli hemşehrilerimizin merakla beklediği kura çekimlerini dün itibariyle gerçekleştirdik. 200 konut için asil ve yedek hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiminin ilçemize ve değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi
TOKİ konutları Akçakonak Mahallesi’nde yapılacak
Söke’ye yapılacak olan 200 konutun yerinin değiştiğini ifade eden AK Partili Yavuz, “200 Adet konutun TOKİ tarafından Yenikent Mahallesi Granta mevkiindeki şehir mezarlığı karşısında bulunan 1330 Ada, 9 Parsel’e ait 72 bin 747,19 metrekarelik alana yapılması düşünülmekteydi. Şehir merkezi dışı olması ve yerin konumu itibariyle konut sahiplerinin ulaşımları başta olmak üzere bir takım zorluklar ile karşı karşıya kalmamalarını sağlamak adına bugün TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret ederek, Granta mevkiinde yapımı planlanan TOKİ alanında, konutların yapımı sonrasında vatandaşlarımızın sosyal yaşam bakımından bu alanın yeterli olamayacağı yönünde görüş birliğine vardık. Bu vesile ile TOKİ’ye devredilen ilçemizin farklı lokasyonlarında bulunan alanlar üzerinde yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda Akçakonak Mahallemizdeki, Güllübahçe yoluna sınır bölgede yer alan 123 Ada, 6 Parsel’deki 138 bin 210,28 metrekarelik alanın 800 Konutluk TOKİ alanı olarak yeniden planlanmasının çok daha uygun olacağı konusunda görüş birliğine vardık. Allah nasip ederse, TOKİ konutlarını buraya yapacağız. Bu noktaya yapılacak konutlarda yaşayacak olan değerli hemşehrilerimiz şehir merkezine olan ulaşımlarını çok daha rahat yapabileceklerdir” diye konuştu.

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