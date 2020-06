Kuşadası’nın ilk köpek parkı hizmete açıldı

Daha yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, yapımını tamamladığı “temalı” parklarla dikkat çekiyor. “Futbol” temalı Mehmet Alkışlı Parkı ve “kitap” temalı Muzaffer İzgü Parkı’nın ardından Türkmen Mahallesi’nde köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitimi için açılan köpek parkı hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi, köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında daha keyifli ve özgür zaman geçirebilecekleri yeni eğitim ve oyun parkını tamamladı. Toplam 650 metrekare alan üzerine yapılan parkta 12 adet köpek oyun ünitesi, 5 adet bank ve hayvanların su içmesi için 2 tane de suluk bulunuyor.

Hayvan dostu politikalarıyla ülke genelinde adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi, evcil hayvanlar için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Faytonların kaldırılması ve Can Dostlar Defin Alanı gibi önemli projeleri ‘Bütün Canlıların Yaşama Hakkına Saygı’ mottosuyla hayata geçiren Kuşadası Belediyesi, şimdi de Türkmen Mahallesi Yaprak Sokak’ta yapımı tamamlanan ve ilçenin ilk köpek parkı olma özelliğini taşıyan can dostlar için düzenlenen oyun parkını hizmete açtı.

Köpeklerin parklara girişinin yasaklanmasının ardından hayvanseverlerden gelen talep üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sadık dostlar için parktaki her detayı düşündü. Zemini doğal çim ile kaplanan ve toplam 650 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkta, 12 adet köpek oyun ünitesi, 5 adet bank ve hayvanların su içmesi için 2 tane de suluk bulunuyor. Park bu özellikleriyle, Türkiye’deki ender örneklerden bir tanesi.

Bu arada, Kuşadası’nda uzun yıllardır böyle bir parkın eksikliğini hissettiklerini belirten turizmci Hasene Gür, “Çocukluğumdan beri köpek besliyorum. Bu alan daha önce de vardı. Ancak içerisinde oyun ünitelerinin olduğu bir park değildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, burayı park haline getirerek ilçemize önemli bir hizmet getirmiş oldu. Artık köpeğimle daha eğlenceli vakit geçiriyorum. Bir hayvansever olarak kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.