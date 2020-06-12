Söke’de orman yangını

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Aydın’ın Söke ilçesinde bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Akçakonak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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