Aydın'da makilik yangını, çam ve zeytin ağaçlı alana sıçradı (1)

<br>İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA) AYDIN'da, makilik alanda başlayan yangın, çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.<br>Kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve çam ağaçlarının yer aldığı alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 3 helikopter ve 15 arazöz ile ekipler, yangın bölgesine sevk edildi. Helikopterlerle havadan, arazözlerle karadan söndürme çalışması yapılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ <br>2020-06-12 15:22:51<br>
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