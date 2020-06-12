Aydın'da makilik yangını, çam ve zeytin ağaçlı alana sıçradı (1)

<br>İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA) AYDIN'da, makilik alanda başlayan yangın, çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.<br>Kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve çam ağaçlarının yer aldığı alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 3 helikopter ve 15 arazöz ile ekipler, yangın bölgesine sevk edildi. Helikopterlerle havadan, arazözlerle karadan söndürme çalışması yapılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ <br>2020-06-12 15:22:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.