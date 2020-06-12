Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

İHA

Aydın'ın Germencik ilçesinde yasak avlandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalanan iki kişiye 4 bin 130 TL idari para cwezası uygulanırken, şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Aydın’ın Germencik ilçesinde yasak avlandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalanan iki kişiye 4 bin 130 TL idari para cwezası uygulanırken, şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde kara avcılığı sezonunun kapanmasının ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri denetimlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında Germencik’te gece 01.00 sularında kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Yapılan arama neticesinde yakalanan şahısların üzerinden 1 adet otomatik yivsiz av tüfeği ile 1 adet avlanılmış halde yaban tavşanı ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli idari işlemleri yapan ekipler, yaban hayatında meydana gelen tahribat nedeniyle 2 kişiye toplam 4 bin 130 TL. idari para cezası uyguladı.
“Denetimler devam ediyor”
Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Ülkemizde kara avcılığı faaliyetlerinin planlı, kontrollü ve sürdürülebilir olması amacıyla, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararları kapsamında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, tespit edilmiş avlaklarda, bilimsel çalışmalarla belirlenen kotalar dahilinde avcılık faaliyetlerine izin verilmektedir. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz Av Koruma ve Kontrol ekipleri 7 gün 24 saat esası ile av ve yaban hayatının sürdürülebilirliği amacıyla görev yapmaktadır. İlimizde, 20192020 Av Döneminde kara avcılığı faaliyetleri 1 Mart 2020 tarihinde sona ermiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli ...
Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldı (2)
YEREL HABERLER Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı ...
Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü
Aydın’da 4 bin 764 hanede sağlık taraması yapılacak
YEREL HABERLER Aydın’da 4 bin 764 hanede sağlık taraması yapılacak
Aydın'da makilik yangını, çam ve zeytin ağaçlı alana sıçradı (1)
YEREL HABERLER Aydın'da makilik yangını, çam ve zeytin ağaçlı alana ...
Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, ...
Söke’de orman yangını
YEREL HABERLER Söke’de orman yangını
Aydın’da otobüs fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da otobüs fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldı
Rektör Aldemir ÖSYM Başkanı Aygün ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Rektör Aldemir ÖSYM Başkanı Aygün ile video konferans ...
Aydınlı Ayşegül'ün hedefi olimpiyat
YEREL HABERLER Aydınlı Ayşegül'ün hedefi olimpiyat
İncir sezonu öncesi ilek pazarı hareketlendi
YEREL HABERLER İncir sezonu öncesi ilek pazarı hareketlendi
ADÜ Drone, İHA Geliştirme Teşviği almaya hak kazandı
YEREL HABERLER ADÜ Drone, İHA Geliştirme Teşviği almaya hak kazandı
ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde izleyenlerin tepkisini çeken diyalog Doktordan hastasına ağza alınmayacak ifadelerin yayınlanmasının ardından, Başhekimlik soruşturma başlattı
YEREL HABERLER ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde izleyenlerin tepkisini ...
Didim’de Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ...
Kavşakta kamyonla otobüs çarpıştı, korkudan bayılan yolcu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kavşakta kamyonla otobüs çarpıştı, korkudan bayılan ...
Kuşadası’nın ilk köpek parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nın ilk köpek parkı hizmete açıldı
Nazilli Belediyespor oynamak istiyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor oynamak istiyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Korona virüs tedbirlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Korona virüs ...
Aydın filesine taze kan
YEREL HABERLER Aydın filesine taze kan
Büyükşehir dağ tepe dinlemeden yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir dağ tepe dinlemeden yol çalışmalarını ...
Büyükşehir’in Sakız Koyunu desteği sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Sakız Koyunu desteği sürüyor
Şarlan Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Şarlan Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor
Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı
YEREL HABERLER Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı
Karacaören'de sağımhane ve ortak ahır alanları hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Karacaören'de sağımhane ve ortak ahır alanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X