Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldı (2)

<br>KONTROL ALTINDA<br>Aydın'da, makilik alanda başlayarak, çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.İslam KELEŞ / SÖKE (Aydın), (DHA)<br>DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ<br>2020-06-12 16:31:32<br>
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