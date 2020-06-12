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Kuşadası kedi yavrusu için ayağa kalktı Kedi yavrusu sıkıştığı trafodan operasyonla kurtarıldı

İHA

Kuşadası kedi yavrusu için ayağa kalktı Kedi yavrusu sıkıştığı trafodan operasyonla kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi elektrik trafosuna giren ve iki gün boyunca mahsur kalan kedi yavrusu için seferber oldu. Kedi yavrusunun kurtarılması için hayvanseverler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den yardım istedi. Devreye giren Başkan Günel’in talimatıyla belediye veterineri, zabıta, Aydem ve itfaiye ekiplerinin katıldığı operasyon sonucu kedi yavrusu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, minik bir kedi yavrusu Kuşadası Balıkçılar Meydanı’nda etrafı kapalı bir elektrik trafosunun içine girdi. Uğraşılara rağmen kediyi sıkıştığı trafodan kurtaramayan çevredeki esnaf, Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı’dan yardım istedi. Dernek başkanı Avcı durumu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e iletti. Başkan Günel trafoda mahsur kalan minik kedinin kurtarılması için veteriner hekimlik, haybulans ve zabıta ekiplerini seferber etti. Kedinin kurtarılması için başlatılan operasyona itfaiye ve Aydem ekipleri de katıldı. Yaklaşık bir saatlik operasyonun ardından mahsur kaldığı trafodan kurtarılan minik kedi Kuşadası Belediyesi Veteriner Hekimi Erdinç Toy tarafından tedavi edilip, koruma altına alındı. Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, trafoda mahsur kalan kedinin büyük bir çaba gösterilerek sıkıştığı yerden kurtarıldığını belirterek, “ Başta Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere çalışmaya katılan tüm kurum temsilcilerine teşekkür ederim “ dedi.

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