‘Didim Masalını Yazıyor” projesi için protokol imzalandı

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Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, "Didim Masalını Yazıyor" projesi ile ilgili protokol imzalandı.

"Didim Masalını Yazıyor" projesi çerçevesinde, İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir’in katılımı ile kaymakamlık makamında protokol imzalandı.

"Didim Masalını Yazıyor" projesi kapsamında, Didim'in kültürel değerleri, antik kahramanları kendine özgü zengin lezzetleriyle uluslar arasında yayılan incir, zeytin gibi ürünlerinin çocuklara tanıtılması sevdirilmesi ve benimsetilmesi amacıyla, Didim’i anlatan 11 masal kitabı İngilizce ve Türkçe olarak basılarak kentin tanıtımına katkı sunması sağlanacak.

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