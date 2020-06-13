Başkan Öndeş muhtarlar ile bir araya geldi Öndeş; “Tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öndeş muhtarlar ile bir araya geldi Öndeş; “Tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz”

İHA

Başkan Öndeş muhtarlar ile bir araya geldi Öndeş; “Tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz”

Muhtarlarla sık sık toplantılar düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, pandemi sürecinin normalleşmesi ile birlikte mahalle muhtarlarıyla yeniden bir araya geldi.
Germencik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen koordinasyon toplantısında göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öndeş, yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Samimi bir havada geçen toplantıda Belediye Başkanı Öndeş sunum esnasında muhtarların taleplerini dinledi, yapılması gereken çalışmalarla ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı. Öndeş “Tüm zorluklara rağmen 1 yılda bir çok önemli projeye imza attık, ilçenin çehresini değiştirdik. Bu kısıtlı zamanda ne yapabiliriz, ne gibi eserler bırakabiliriz tüm mücadelemiz bunun içindir.”
“Siyaset değil hizmet üretiyoruz"
Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Koronavirüs süreci ülkemizi çok derinden etkiledi. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılara da ara vermek durumunda kaldık. Ancak normalleşme süreci ile beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevimiz, bulunduğumuz makam ve ilkelerimiz bize siyaset yapmamayı hizmet üretmeyi emrediyor. Halkımızın taleplerini yerine getiriyor, imkanlarımız dahilinde her hizmeti ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kısacası siyaset değil hizmet üretiyoruz" ifadelerini kullandı.
“Gekoop ve İnya emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor"
Belediye Başkanı Fuat Öndeş kırsal kalkınma anlamında hayata geçirilen Gekoop ve İnya ile ilgili yapılan faaliyetlere de değindi. Öndeş, “Gekoop ve İnya da pandemi sürecinin normalleşmesi ile birlikte faaliyetlerine hız verdi. Üreticilerimizi ihya edecek, tarımsal üretimi teşvik edecek ve geliştirecek projelerimize devam ediyoruz. Süt tanklarımız ilk etapta belirlediğimiz noktalarda faaliyete geçiyor. İnya'nın ilk satış mağazası bu ay içerisinde açılacak. Çalışmalarımız siz kıymetli muhtarlarımız ile iş birliği sayesinde başarıya ulaşacak” diyerek birlik ve beraberlik içinde ilçeyi kalkındıracaklarını ifade etti.
“Pandemi sürecinde halkın sağlığı için önemli çalışmalar yaptık"
Pandemi süreci ile ilgili olarak da yaptıkları çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Öndeş “Koronavirüs sürecinde maske ve dezenfektan dağıtımı, dezenfektasyon çalışmaları, esnaflarımıza karşılıksız nakdi yardım vb. gibi çalışmalarla halkımızın sağlığını korumak, bu hastalığa ilçemizde bir tek canı bile feda etmemek için yoğun çalışma gerçekleştirdik. Okul ve camilerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını rutin olarak ilaçladık. Tüm toplu taşıma araçlarını yine aynı şekilde dezenfekte ettik. İlaçlama makinası alarak ilçemiz genelinde hizmete sunduk. Kendi imkanlarımıza dezenfeksiyon tüneli ürettik, pazar girişlerine ve halkın yoğun kullandığı noktalara koyduk. GESA ekiplerimiz yani namı diğer pembe meleklerimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar masraflarından, ilaçlarına kadar temin ederek, hane hane görevlerinin başındaydı. Semt pazarlarımızda sıkı önlemler aldık. Vatandaşlarımızın temasını önlemek için sıfır işgaliye çalışması başlatarak esnaflarımıza ait tüm totem, tabela, masa, sandalye gibi işgaliye kapsamına giren objeleri sokaklardan kaldırdık. Tüm sokak ve caddeleri ilaçlı suyla yıkadık ve dezenfekte ettik. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Başkan Erden'i ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı, Başkan Erden'i ziyaret ...
‘Didim Masalını Yazıyor” projesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER ‘Didim Masalını Yazıyor” projesi için protokol ...
Rejisör Dergisi’nin ilk iki sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER Rejisör Dergisi’nin ilk iki sayısı yayınlandı
Kuşadası’nda torbacılar bekçilere takıldı, 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda torbacılar bekçilere takıldı, 2 kişi ...
Defineciler asırlık mezarlara zarar verdi
YEREL HABERLER Defineciler asırlık mezarlara zarar verdi
Aydın’da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı Bölgede patlama sesi duyanların olay yerine koşması ile feci kaza ortaya çıktı
YEREL HABERLER Aydın’da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 ...
Eşini öldüren emekli astsubay, intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldüren emekli astsubay, intihar etti
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (3)
YEREL HABERLER Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, ...
Kuşadası kedi yavrusu için ayağa kalktı Kedi yavrusu sıkıştığı trafodan operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası kedi yavrusu için ayağa kalktı Kedi yavrusu ...
Rektör Aldemir, mağdur aile ile video konferansta görüştü
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, mağdur aile ile video konferansta ...
Efeler'de kısa süreli bölgesel yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Efeler'de kısa süreli bölgesel yağış etkili oldu
Temizlik yapan 2 işçi zehirlendi, 1'i hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Temizlik yapan 2 işçi zehirlendi, 1'i hayatını ...
Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan, Söke Belediyesi personeline teşekkür
YEREL HABERLER Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan, Söke Belediyesi ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli ...
Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldı (2)
YEREL HABERLER Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı ...
Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar
YEREL HABERLER Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar
Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü
Aydın’da 4 bin 764 hanede sağlık taraması yapılacak
YEREL HABERLER Aydın’da 4 bin 764 hanede sağlık taraması yapılacak
Aydın'da makilik yangını, çam ve zeytin ağaçlı alana sıçradı (1)
YEREL HABERLER Aydın'da makilik yangını, çam ve zeytin ağaçlı alana ...
Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, ...
Söke’de orman yangını
YEREL HABERLER Söke’de orman yangını
Aydın’da otobüs fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da otobüs fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldı
Rektör Aldemir ÖSYM Başkanı Aygün ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Rektör Aldemir ÖSYM Başkanı Aygün ile video konferans ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X