ADÜ Rektörü Aldemir üniversitenin Söke’ye bakış açısını değerlendirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, düzenlenen toplantıda üniversitenin Söke'ye bakış açısını değerlendirerek, Söke'de yeni bir üniversite açmak için planlama yaptıklarını ifade etti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Söke'de İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve esnaf oda başkanları ile basın mensuplarının katıldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Rektör yardımcıları Cumali Öksüz, Mehmet Aydın, Ali Akyol, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Neval Genç de yer aldı.

ADÜ’nün Türkiye'nin en iddialı üniversitelerinden biri olduğunu belirten Rektör Osman Selçuk Aldemir, “Göreve geldiğim gün ADÜ’yü bilimsel alanda hedeflediğim noktaya taşımak sözünü verdim. O günden buyana da bunun için çalışıyorum. Aydın için çok büyük düşünüyoruz. Biz bugün master planımızı hazırladık. Bizim Aydın için 3 tane üniversite hedefimiz var. Mevcut üniversitemize ek olarak Nazilli ve Söke'de de ayrı bir üniversite olsun diye planlar hazırlıyoruz. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Söke'ye Hukuk Fakültesi'nin çok yararlı olacağını düşünüyorum"

ADÜ'nün gelişimi ile ilgili master planında Söke'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Rektör Aldemir, “Ben Söke'ye Hukuk Fakültesi'nin çok yararlı olacağını düşünüyorum ve bunu da master planımıza ilave ettik. Burada bir bölüm açarken öncelikle buranın ihtiyaçları, bölgenin potansiyeli, sosyoekonomik durumu ve habitatı gibi birçok farklı kriterlere bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

“Söke Mimarlık Fakültesi'ni tam dört kez bizzat ben YÖK'e taşıdım"

Söke Mimarlık Fakültesi'nin açılması için üniversite olarak büyük çaba gösterdiklerine vurgu yapan Rektör Aldemir, “Ben Söke Mimarlık Fakültesi'ni tam 4 kez YÖK'e taşıdım. YÖK'te buranın savunmasını yaptım. Ben yeni bir fakültenin açılmasını sizden daha fazla isterim. Ancak bir de şu var ki, Söke'de bugüne kadar 12'ye yakın bölüm kapatılmış. Bu bizim üniversiteler arasındaki sıralamamızı düşürüyor. Bir yere bir bölüm açtığınızda orayı dolduramazsanız, yeterli öğrenci talebiniz olmazsa, YÖK de sizin puanınızı düşürüyor. Bakın şimdi hepimiz anne babayız. Bizim kendi çocuğumuzu okutamayacağımız bir yerde başkasının çocuğunun okumasını beklemeyiz” dedi.

“Mimarlık Fakültesi için uygun hoca bulamıyoruz”

Söke'de Mimarlık Fakültesi'ne ek olarak Söke Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 3 farklı bölüm için öğretim üyesi arayışı içinde olduklarını kaydeden Rektör Aldemir, “Evde Hasta Bakımı Bölümüne bizden önceki dönemde alınan 3 öğretim üyesi YÖK tarafından uygun bulunmadığı için açılamadı. Mimarlık için Türkiye'nin en başarılı üniversitelerine haber gönderdim. 2 kişi müracaat etti. Biri Şırnak'tan biri Diyarbakır'dan başvuru oldu. Bunlarda kendi üniversitelerinde sorunları olan kişilerdi. Biz üniversite senatosu olarak YÖK'e yazımızı yazdık, başvurumuzu yaptık. Bundan sonrası YÖK'e ait” ifadelerini kullandı.

“Ben rektör olarak doğmadım”

Üniversitenin başarılı olmasının en büyük katkısının Aydın'a ve Aydınlılara olacağını belirten ADÜ Rektörü Profesör Osman Selçuk Aldemir, “Ben halen kiralık evde oturuyorum. 120 bin TL de kredi borcum var. Bundan da gurur duyuyorum. Benim kimseyle alıp veremediğim yok. Ama sürekli bir kavga ve nifak sokma gayreti var. Bunun kimseye bir faydası yok. Ben rektör doğmadım, rektör de ölmeyeceğim. Benim Söke'de utanacağım, yanına gidemeyeceğim hiç kimse yok. 45 yılını okuyarak geçirmiş gariban bir ailenin çocuğuyum. Biz bu makamlara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Sizinle üniversitenin arasına hiç kimse giremez. Buna ben kesinlikle izin vermem. Siz de kapıyı kapatmak isteyenlere izin vermeyin. Beni direkt arayın. Söke'de el birliğiyle çok daha güzel işlere el atacağız” şeklinde konuştu.



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