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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adamarket Ekspres aracı her gün ayrı bir mahallede hizmet veriyor

İHA

Kuşadası Belediyesi'nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek için "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganı ile hayata geçirdiği projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan "AdaMarket Ekspres" aracı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlçede üretilen tüm sebze, meyve ve ambalajlı gıdaları Kuşadalılar ile aracısız buluşturan "AdaMarket Ekspres" aracı her gün kentin farklı bir mahallesinde hizmet veriyor.

Adamarket Ekspres aracı her gün ayrı bir mahallede hizmet veriyor

Kuşadası Belediyesi‘nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek için “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganı ile hayata geçirdiği projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan "AdaMarket Ekspres" aracı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlçede üretilen tüm sebze, meyve ve ambalajlı gıdaları Kuşadalılar ile aracısız buluşturan “AdaMarket Ekspres” aracı her gün kentin farklı bir mahallesinde hizmet veriyor.
Kuşadası Belediyesi’nin yerel tarımsal üretimi kalkındırmak hedefiyle hayata geçirdiği projede yerli tohumlarla yetiştirilen ürünleri halkla buluşturan "AdaMarket Ekspres" aracına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla Adabahçe’de boy veren tarımsal ürünler, ilçenin farklı mahallerindeki evlerde hazırlanan tarhana, erişte, zeytinyağı ve reçel gibi temel gıda maddeleriyle "AdaMarket Ekspres" aracının raflarında bir araya geliyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ne uğrayan aracın önünde sofralarına daha sağlıklı ve ucuza ürün götürmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
AdaMarket Ekspres projesi sayesinde önemli bir turizm kenti oln Kuşadası'nın tarımsal yönünü de ön plana çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimiz, tarımsal üretimin yoğun olarak yapılabileceği bir potansiyele sahip. İlçemizde yetiştirilen tarımsal ürünleri vatandaşlarımızla aracısız buluşturmak için hayata geçirdiğimiz AdaMarket Ekspres aracının yoğun ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Proje ile doğal yollardan yetiştirilen ürünü tarladan alıp mümkün olan en ucuz şekilde sofraya kadar ulaştırmaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde araç sayımızı da artıracağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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