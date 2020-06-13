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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'daki kazadan acı haber geldi 8 yaşındaki Melih Güraydın hayatını kaybetti

İHA

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Melih Güraydın hayatını kaybetti.

Aydın'daki kazadan acı haber geldi 8 yaşındaki Melih Güraydın hayatını kaybetti

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Melih Güraydın hayatını kaybetti.
Kaza, AydınMuğla Karayolu üzeri Aydın Şehirlerarası Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Alpay Güraydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarparak yerinden söktü, sonra da sol taraftaki trafik lambalarını taşıyan direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile metal yığınına dönen araçta sıkışan otomobil sürücüsü Alpay Güraydın, eşi Sema Güraydın ve çocukları Ali Andaç ve Melih Güraydın olay yerine sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneden acı haber geldi
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Melih Güraydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun ölüm haberi kazanın şokunu yaşayan Güraydın ailesini yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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