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Ağar'ın kaldığı cezaevinin yaşlı bakım evi olması isteniyor

DHA

Ağar'ın kaldığı cezaevinin yaşlı bakım evi olması isteniyor

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, bir dönem İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın da kaldığı ve geçen temmuz ayında kapanan K-1 Tipi Kapalı Cezaevi'nin 'Yaşlı Bakım Evi' olması için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunacaklarını söyledi.<br>İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Susurluk davasında aldığı 5 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 25 Nisan 2012'de Yenipazar ilçesindeki K-1Tipi Kapalı Cezaevi'nde 368 gün kaldı. Bu süreçte birçok ünlü isim ve çok sayıda siyaset insanı Yenipazar'a geldi. Yapılan ziyaretlerle ile ve cezaevinin adı duyulurken, 29 Nisan 2013'te denetimli serbestlikten yararlanan Ağar, tahliye olarak Yenipazar'dan ayrıldı. Ağar'la ismini duyuran cezaevi, geçen temmuz ayında mahkum sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Kapanan cezaevinin ne olacağı merak konusu olurken, Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Yüsran Erden, cezaevinin 'Yaşlı Bakım Evi'ne dönüştürülmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmaya hazırlandığını açıkladı. İlçede bulan esnaf, Ağar döneminde yaşanan canlılığı bir daha yaşayamadıklarını ifade ederek, o dönemi aradıklarını söyledi.<br>'AKTİF YAŞAM MERKEZİ OLARAK KULLANMAYI İSTİYORUZ'<br>Yenipazar'ın son 25 yılda nüfusunun 5'te 1'ini göç vererek kaybettiğini belirten Başkan Erden, "Şu sıralarda nüfusumuzu koruyoruz ama tarım dışında geçimini daha çok turizme dayalı bir modelle sağlamaya çalışan bir ilçe. Yalnız kalan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor. Çocukları dışarıda oldukları için gelip gidemiyorlar. Anne babalarını yanlarına alamadıkları için yalnız kalıyor. Yaşlılar da burada bir köy ortamında yaşamayı istiyorlar. Bu nedenle burada kapalı bulunan cezaevini biz 'Yaşlı Bakım Evi' gibi aktif yaşam merkezi olarak kullanacağımız bir konsept biçiminde değerlendirmek istiyoruz" dedi.<br>Başkan Erden, Yenipazar'ın tanınmasında Ağar'ın çok katkısının olduğuna da vurgu yaptı. <br>'O DÖNEM BİZİM İÇİN REKLAMDI '<br>Kentte pide salonu işleten Mustafa Elmas, "Mehmet Ağar döneminde Yenipazar cezaevi ile adını duyurdu. Bunu Türkiye değil tüm dünyanın duyduğunu düşünüyorum. Esnaf olarak bizler o zaman çok mutluyduk. Hareketlik vardı ve gelen giden çoktu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama o bir reklamdı bizim için. Yenipazar pidesi ile meşhurdu ama bir de Ağar ile meşhur oldu. Cezaevinin ilçemize katkısı olacak bir şeyin yapılması tercihimdir" dedi.<br>'O DÖNEMDEKİ YOĞUNLUK YOK'<br>11 yıldan beri Belediye Parkı'nı işleten Hakkı Dönmez, "Parkımız o dönemdeki yoğunluğu bir daha yakalayamadı. Boş yer bulmak çok zordu. Şimdi de gelen giden oluyor ama o yıllardaki yoğunluk yok. Ben o dönemde Adnan Polat, Ali Şen, Aziz Yıldırım ve çok sayıda ünlü ismi gördüm ve benim buraya geldiler. Mehmet Ağar gittikten sonra Yenipazar o dönemdeki canlılığını kaybetti. Cezaevi de kapandı. O eski günleri mumla arıyoruz" diye konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Aydın / Yenipazar Burhan CEYHANCemal YILDIRIM<br>2020-06-14 10:03:01<br>

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