Kuşadası Gençlikspor play-off maçlarına hazırlanıyor Aydın Süper Amatör Ligi play-off maçları 18 Temmuz’da başlayacak

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) hedefleyen Kuşadası Gençlikspor futbol takımı çalışmalara başladı.

Korona virüs salgını öncesi Aydın Süper Amatör Futbol Ligi’nde grubunu ilk sırada bitirerek, Didimspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çine Madranspor ile birlikte playoff’a yükselen Kuşadası Gençlikspor, ilk maçında Didimspor ile berabere kalmış ve ardından maçlar koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenmişti.

1 Haziran’da başlayan yeni dönem kapsamında alınan önlemlerle birlikte ertelenen Aydın Süper Amatör Futbol Ligi’nde playoff maçlarının 18 Temmuz’da başlamasına karar verilmişti. Kuşadası Gençlikspor erteleme sonrası ilk playoff maçını 18 Temmuz’da deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yapacak. Kuşadası Gençlikspor Başkanı Yaser Doğan, tek hedeflerinin BAL ligine yükselmek olduğunu belirterek, “Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didimspor ve Çine Madranspor ile playoff mücadelesi veriyoruz. İlk maçımızda salgın öncesi Didimspor ile berabere kalmıştık. Yeni dönemde 5 maçımız daha kaldı. Verilen arada çok iyi hazırlandık. Hiçbir futbolcumuzu bırakmadık. Çalışmalarımıza başladık. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in de büyük desteğiyle BAL ligine çıkacağımıza inanıyorum “ dedi.

Bu arada, Kuşadası Gençlikspor, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didimspor ve Çine Madranspor’un mücade verdiği Aydın Süper Amatör Futbol Ligi’nde playoff maçlarında ilk sırayı alan takım direk olarak BAL ligine yükselecek. Playoff’u ikinci tamamlayacak olan takım ile BAL liginden gelen Sökespor ile PlayOut karşılaşması oynayacak. Bu maçı kazanan takım da BAL ligine yükselecek.

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