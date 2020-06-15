Dilek Yarımadası Milli Parkı 2 haftada 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

Koronavirüs tedbirleri sonrası alınan önlemlerle 1 Haziran'da kapılarını açan Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı, 2 haftada yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni döneme kontrollü bir geçiş sağladı. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendiği milli parka, kapılarını yeniden açtığı 1 Haziran’dan itibaren iki haftalık sürede ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Beklenenin üzerinde bir ziyaretçi talebi olan milli parkın güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri ise vatandaşları ve tatilcileri milli park girişinde ve park içerisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.