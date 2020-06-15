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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da konut piyasası hareketlendi, yatırımcı bekleniyor

İHA

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise 0.74'e düşürmesi Aydın'da hareketliliğe neden oldu. Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz, konut piyasasının yeniden hareketlendiğini söyledi.

Aydın’da konut piyasası hareketlendi, yatırımcı bekleniyor

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise 0.74'e düşürmesi Aydın'da hareketliliğe neden oldu. Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz, konut piyasasının yeniden hareketlendiğini söyledi.
1 Haziran'da açıklanan konut kredi faiz oranları, gayrimenkul sektöründe bayram havası estirirken, Aydın’da da konut piyasası hareketlendi. Sıfır konutlardaki faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olarak açıklanan faiz oranları Aydın’da ev fiyatlarında artışa neden oldu. Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz, “Kredilerin düşmesi ile konut fiyatlarının artması ters orantılı. Krediler yükseldiğinde konut fiyatları düşer, krediler düşerse konut fiyatları artar. Ne yazık ki böyle bir durum söz konusu oldu. Faiz oranlarının düşmesi ile konut fiyatlarında artış gözlemlendi. Keşke krediler düşük olduğu gibi konut fiyatları da uygun miktarlarda olsa ve herkes ev sahibi olsa. Konut sektörü kredi oranlarının düşmesi ile hareketlendi, inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.
“Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün”
Kredilerin düşmesinin insanların ev sahibi olmalarını kolaylaştırdığını belirten Durmaz, ”Takip ettiğimiz kadarı ile yeni yatırımcılar, müteahhitler yeni inşaatlara da başlıyorlar. Mevcut devam eden inşaatlarda da herhangi bir aksaklık yok. Bundan mutluyuz. Krediye erişiminin kolaylaştırılması ve düşük faizli krediler insanların ev sahibi olmaları açısından çok iyi oldu. İnsanlar kira öder gibi ev sahibi oluyorlar. Belki biraz kredi taksit ödemeleri kira fiyatlarından yüksek olabilir ama bu 35 yıl sürer. Bundan sonrasında taksitler neredeyse kiraya denk gelir. Vatandaşların bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyorum” diye konuştu.
“3 bin nikah demek 3 bin aile demek”
Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Durmaz, Aydın’da evlilik ve boşanmaların da konut sektörüne etki ettiğini belirtti. Durmaz, “Aydın’ın en büyük ilçesi olan merkez ilçe Efeler’de yılda yaklaşık 3 bin nikah kıyılıyor. Bu 3 bin nikah demek 3 bin aile kuruluyor demek. Bu 3 bin aileye de 3 bin ev demek. Bunun yanında da boşanan çiftlerimiz oluyor. Bu kişiler de ayrı ayrı evler lazım oluyor. Bir kısmı aile evine geri dönüyor olsa da 3 bin 500 4 bin konut her yıl Efeler ilçesine lazım. Ev bir ihtiyaçtır. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana bir barınma ihtiyacı vardır. Bu barınma ihtiyacının da bir konut ile çözülmesi gerekiyor. Bu nedenle Aydın’da konut sektörü her zaman canlı olan bir sektör” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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