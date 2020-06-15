Bir zamanlar makam arabası idi, şimdi köylülerin eli ayağı oldu

Türkiye’de 1971 yılında üretimine başlanan Murat 124 marka otomobiller yaklaşık yarım asırlık geçmişine rağmen halen kullanılıyor. Bir zamanlar makam otosu olarak kullanılan zamanın efsane otomobiller köylerde katır niyetine kullanılıyor.

Aydın’ın köşk ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Aydın, yaklaşık yarım asırlık aracını hem ulaşımda hem de taşıma işlerinde kullanıyor. Yaşı kendisinden büyük olsa da aracından memnun olduğunu belirten Mustafa Aydın, “Bu araçlar 1971 yılında Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. 19711976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiş. Halen keyifle kullanıyorum” dedi.

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