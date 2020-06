Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, sosyal mesafeli tatil başlıyor Bölgenin en büyük otellerinden biri 23 Haziran’da açılıyor

Türkiye’de turizmin ilk başlangıç noktalarından biri olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde pandemi sürecinde normalleşmenin başlaması ile turizm tesisleri de hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Korumar Otelleri Genel Müdürü Tacettin Özden 109 bin metre kare alan üzerinde kurulu 5 yıldızlı Korumar Ephesus Beach otelde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 23 Haziran günü misafir ağırlamaya başlayacaklarını söyledi.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ‘Evde kal’ uygulamasının sona ermesinin ardından turizmciler tesisleri sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden hazırladı. Kuşadası, Didim ve Selçuk Pamucak bölgesindeki turizm işletmelerinin büyük bir kısmının yeni konsepte uygun hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten aynı zamanda Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, yeni dönem tatilde farklılığın sadece sosyal mesafe, daha fazla hijyen ve açık büfe uygulamasındaki yemeklerin de bizzat aşçılar tarafından verilecek olması olduğunu kaydetti.

Yeni dönemde turizmdeki farklılıkları Korumar Ephesus Beach & Spa Resort’te gerçekleştirilen yapılan değişiklikleri göstererek anlatan Özden, her şey dahil konseptinde de herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirterek “Korumar Ephesus olarak hazırlıklarımızı tamamladık. 23 Haziran tarihinde açıyoruz. Otelimiz her şeyiyle hazır. Havuzlar dolduruldu. Şezlonglar sosyal mesafeye göre ayarlandı. 109 bin metre kare alan üzerinde kurulu 45 dönüm sadece yeşil alan ve 8 bin metrekare havuz çevresi alanımız var. Sosyal mesafeye çok uygun ve tüm düzenlemeler sosyal mesafeye uygun şekilde yapıldı” dedi.

Şezlonglarından restoranlardaki oturma düzenine, yemek servisinden plaj şemsiyelerine kadar her şeyin bu yıl ki sertifikasyona uygun hale getirildiğini kaydeden Tacettin Özden, “Bunun yanı sıra tüm uyarı levhalarını da yapıştırdık ve astık. Yeni konseptteki açık büfe, genelgelere göre böyle olacak. Burada fark açık büfelerin tamamı cam saperasyon yaptık. Misafirlerimiz ne isterse ne kadar isterse bizzat aşçılarımız tarafından verilecek. Sadece misafirimiz artık yemeğini kendisi alamayacak” dedi.

