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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Köşger, Kuşadası’na veda etti

İHA

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Kuşadası'na veda etti. Son valiler kararnamesi ile Aydın Valiliği'nden İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyareti kapsamında Kuşadası'na geldi. Kuşadası Kaymakamlığı'nda Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Emniyet Müdür Mehmet Ali Berksoy ve diğer kurum yöneticileri ve çalışanları vedalaşan Vali Köşger, ayrıca Kuşadası çarşılarında gezerek vatandaşlarla da görüştü.

Vali Köşger, Kuşadası’na veda etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Kuşadası’na veda etti. Son valiler kararnamesi ile Aydın Valiliği’nden İzmir Valiliği’ne atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyareti kapsamında Kuşadası’na geldi. Kuşadası Kaymakamlığı’nda Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Emniyet Müdür Mehmet Ali Berksoy ve diğer kurum yöneticileri ve çalışanları vedalaşan Vali Köşger, ayrıca Kuşadası çarşılarında gezerek vatandaşlarla da görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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