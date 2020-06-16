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Halı sahalar açıldı Vali Köşger, kararı imzaladı

İHA

Uzun zamandır Aydın gündeminde yer alan ve normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeyi bekleyen halı sahalar ile ilgili karar kesinleşti.

Halı sahalar açıldı Vali Köşger, kararı imzaladı

Uzun zamandır Aydın gündeminde yer alan ve normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeyi bekleyen halı sahalar ile ilgili karar kesinleşti.
Aydın’ın ilk Millet Kıraathanesi’nin açılış töreninde konuşan Vali Köşger, halı sahaların açılabilmesi için gerekli kararı imzaladı. Vali Köşger’in imzayı atmasının ardından halı sahalar bugün itibariyle faaliyetlerine başlayacak. Kararın işletmecilere gün içinde iletilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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