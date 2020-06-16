Aydın’ın ilk Millet Kıraathanesi açıldı

Aydın Valiliği Millet Kıraathanesi düzenlenen törenle bugün açıldı. İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, yeni görev yerine gitmeden önce son açılışını gerçekleştirmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesi, tüm ülkede olduğu gibi Aydın’da da hizmete açıldı. Aydın Valiliği tarafından geçen yıl başlatılan çalışmalar sonrasında Efeler’deki Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün eski hizmet binası Millet Kıraathanesi’ne dönüştürüldü. Vali Yavuz Selim Köşger, düzenlenen törenle Aydın’ın ilk Millet Kıraathanesi'nin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrasında kısa bir konuşma yapan Vali Köşger, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte kıraathaneyi gezdi.

“Aydın’ın eğitimine katkı sağlayacak”

Kıraathane hakkında teknik bilgiler de veren Vali Köşger; “Burada 1 adet üst, 1 adet alt katta olmak üzere 2 adet toplantı salonumuz mevcut. Yine sinevizyon gösterimi odası yer almakta. Buradaki görevli arkadaşlarımız da çeşitli yazarlarımızı buraya getirerek Aydınlı gençlerimiz ile buluşturacaklar. Çeşitli aktivitelerin de yapılacağı bir alan haline gelecek. Millet Kıraaathanesi, Aydın’ın eğitimine, ilimine, gençlerine ve hayırlı hizmetlerine vesile olmasını dilerim” dedi.

Bugün itibariyle faaliyete başlayan Millet Kıraathanesi’nde isteyen herkes kitaplarını okuyabilecek, dersini çalışabilecek. Aynı zamanda kıraathane içerisinde yıl boyunca çay, çorba ve kek ikramı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Açılış törenine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Aydın protokolü, gençler ve davetliler katıldı.

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