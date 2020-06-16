Başkan Kaplan’dan kan bağışı çağrısı

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kızılay Kan Bağış Aracı’nı ziyaret ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Kovid19 salgını sebebiyle kan stoklarında ciddi bir azalma görülmesi sebebiyle kan bulmakta zorluk çeken Kızılay, Kan Bağış aracı ile bugün Koçarlı ilçesinde yerini aldı. Sabah saatlerinde bağış toplamaya başlayan Kızılay Kan Bağış Aracı’nı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da ziyaret etti.

Koçarlılı vatandaşların duyarlılık göstererek bağışta bulunduğu bağış aracındaki personele kolay gelsin dileklerini ileten Belediye Başkanı Kaplan “Salgın sebebiyle kan stokları bitme aşamasına gelmiş bu durum özellikle hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi ve kanser hastalarının sürekli ihtiyaç duyduğu kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum”dedi.

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