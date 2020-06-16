Başkan Günel, Nazilli Halk Pazarı’nı ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mobil ofis aracı ile Nazilli Pazarı’nı ziyaret etti. Normalleşme sürecinin ardından kapılarını yeniden müşterilerine açan pazarda incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, “Kentimize gelen misafirlerimizin burada gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için gerekli olan her türlü önlemi aldık” dedi.

Davutlar yolu üzerinde kurulan Nazilli Pazarı, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinin ardından kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise kente gelen yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için sıklıkla uğradığı pazarı ziyaret etti. Esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, ARYA A.Ş’nin pazarda yaptığı çatı ve pergole çalışmalarını da inceledi.

Nazilli Pazarı’nın açılmadan önce Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından köşe bucak dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Burası bizim en önemli semt pazarlarımızdan birisi. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 ay kapalı kalan pazar, geçtiğimiz haftalarda yeniden kuruldu. Kuşadası Belediyesi olarak buraya gelen müşterilerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için gerekli olan her türlü önlemi aldık. Esnafa, Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyeleri’nde ürettiğimiz yüz maskelerinden de dağıttık. Ayrıca ARYA AŞ.’nin yaptığı çatı yenileme ve pergole çalışmaları da bitti” diye konuştu.

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