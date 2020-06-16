Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı

<br>Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda, çeşme muslukları, gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.<br>Efeler Belediyesi Kemer Mezarlığı'nda hırsızlar, dün gece, 20 çeşme musluğunu kırarak götürdü. Sabah çeşmelerin çalındığını fark eden mezarlık müdürlüğü görevlileri, emniyete ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN<br>2020-06-16 17:03:39<br>
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