Vali Köşger, Başkan Çerçioğlu'na veda ziyaretinde bulundu

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Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Aydın’daki 3 yıllık görevinin ardından İzmir Valisi olarak atanan Vali Yavuz Selim Köşger, yeni görev yerine başlamadan önce il genelinde veda ziyaretlerine devam ediyor. Vali Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Kovid19 pandemisi dolayısıyla ziyaret, sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; “Valimiz Yavuz Selim Köşger veda ziyareti kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek vedalaştı” ifadelerine yer verildi.

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