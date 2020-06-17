Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Ramazanpaşa Mahallesi 25 sokakta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan, daha sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda bir kişi göğsünden bıçakla, bir kişi de kafasına aldığı darbe ile yaralandı. Çok sayıda polisin yanı sıra sağlık ekipleri de kavganın ardından olay yerine sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambülansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayda göğsünden bıçaklanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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