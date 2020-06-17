Nazilli’de bulunan kolye 1500 yıllık tarihe ışık tutacak

Nazilli ilçe sınırları içerisinde eski Roma dönemine ait bulduğu kolyeyi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan aracılığı ile Aydın Müze Müdürü Abdülbari Yıldız’a teslim eden vatandaşa Başkan Özcan teşekkür etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın Müze Müdürü Abdülbari Yıldız Nazilli’de literatüre geçmemiş, tescili yapılmamış yapıları inceledi. Eski Roma Dönemine ait olduğu düşünülen yerleşim yeri incelemesinde bir vatandaşın Başkan Özcan’ın yanına gelerek bölgede bulduğu kolyeyi teslim etmek istemesinin ardından Başkan Özcan harekete geçti. Nazilli Belediyesi İsabeyli Çalışma Ofisi’nde vatandaşı ağırlayan Özcan, kente tarihi kimlik kazandırmak için yerel yönetim olarak genel tarama çalışmalarında yol kat ettiklerini, 1500 yıllık bir tarihin el birliğiyle gün yüzüne çıkartılması için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Özcan, Nazilli’de literatüre geçmemiş, tescili yapılmamış tarihi yapıları Aydın Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ile birlikte geziyoruz. Yerleşim yeri olarak tespit edilen alan taraması esnasında vatandaşımızda bölgede bulduğu bir kolyeyi bize getirdi. Bu davranışından ötürü duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum. İsteğimiz Nazilli’nin tarihine ışık tutmak. Roma dönemine ait bir kent buluntusu literatürde yok. Ancak buluntular Nazilli’de bir kentin varlığına götürüyor bizi’’ dedi. Bulunan kolyenin ise 1 santimetre yarı çapında, antik Roma figürlerinde kullanılan elips çevresel şekle ve içerisinde kalp motifine sahip olduğu belirtildi.



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