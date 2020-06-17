Kalp masajıyla hayata döndürülen itfaiye erinin tedavisi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp masajıyla hayata döndürülen itfaiye erinin tedavisi sürüyor

DHA

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evde çıkan yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren, duran kalbi, sağlık ekipleri ve mesai arkadaşlarının müdahalesi sonucu yeniden çalışıtırılan itfaiye eri Uğur Çetin'in (31), tedavisi devam ediyor. Çetin´in mesai arkadaşları işlerinin stresli olması nedeniyle bu tür olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Efeler Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde, geçen pazartesi günü saat 08.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye...

Kalp masajıyla hayata döndürülen itfaiye erinin tedavisi sürüyor

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evde çıkan yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren, duran kalbi, sağlık ekipleri ve mesai arkadaşlarının müdahalesi sonucu yeniden çalışıtırılan itfaiye eri Uğur Çetin'in (31), tedavisi devam ediyor. Çetin´in mesai arkadaşları işlerinin stresli olması nedeniyle bu tür olaylarla karşılaştıklarını söyledi.<br>Efeler Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde, geçen pazartesi günü saat 08.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye aracının yanında destek ekip olarak bekleyen itfaiye erlerinden Uğur Çetin, fenalaşarak yere yığıldı. Çetin'in yere yığıldığını gören meslektaşları, ilk müdahaleyi yaparak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ve itfaiyecilerin ilk müdahalesi sonrası Çetin'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalbi durduğu belirlenen itfaiye erinin kalp masajıyla tekrar kalbi çalıştırıldı. Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buradan da ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Çetin'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.<br>'İNSANLARIN EN ZOR ANINDA YANINDAYIZ'<br>İnsanların en zor anlarında yanlarında olduklarını söyleyen Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Bir anne ile 2 çocuğun olduğu evde yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler, olay yerine intikal etti. 2 arkadaş içeri giriyor. Kalp krizi geçiren itfaiye eri Uğur Çetin´e, çavuşu Niyazi Karabıyık tarafından destek amaçlı beklemesi söyleniyor. Hortumları çekerken, vana kapaklarını açarken bir anda yere yığılıyor. O sırada ambulansın hazır bulunmasıyla duran kalbi, elektronik şokla çalıştırılıyor, hastaneye götürülüyor. Allah tüm Türkiye'deki itfaiyeci arkadaşlarımızı kazadan ve beladan korusun. Bizler insanların en zor anlarında hizmet eden bir teşkilatız. Arkadaşımızın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Şu an arkadaşımız hayatta inşallah iyileşip aramıza dönecek" dedi.<br>'BU BİZİM GÖREVİMİZDİR'<br>Olay anında orada olan itfaiye çavuşu Niyazi Karabıyık, "Biz iki kişi kilitli olan kapıyı kırdık. İçeriye ben girdim ve odaları dolaştım. İçeride canlı kimsenin olmadığını söyledim. Daha sonra diğer arkadaşlar da yangını söndürerek, kontrol altına aldılar. Evin merdivenlerinden inerken Uğur Çetin arkadaşımızla karşılaştım. Kendisine yangının kontrol altına alındığını ve inmesini söyledim. O indikten hemen sonra ben de indim. Uğur arkadaşımız o sırada hortumu toplamak için asıldı. İtfaiye aracının arka tarafında ayağa kalktığı anda yere düştü. Hemen yanına koştuk. Sağlık ekiplerinin de orada olmasıyla müdahale edildi. Arkadaşımız orada talihsiz bir olay yaşadı. Bu tür olaylarla bizler her zaman karşılaşıyoruz. Bu bizim görevimizdir" diye konuştu.<br>'HER ZAMAN ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'<br>İtfaiye Amiri Şaban Gümüş ise şunları söyledi:<br>"Sağlık ekiplerine çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Biz de arkadaşımızın yanında olmaya çalıştık. Bu tür olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Görevimiz gereği riskli bir iş yapıyoruz. Hayatımızı hiçe sayarak insanların ve hatta tüm canlı varlıkların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Biz bunları yaparken de üzerimizde bir stres oluşuyor. Olay esnasında olmasa bile burada boş dururken bile yangın çıkacak mı ne zaman çıkacak diye stres oluyoruz. Stresten dolayı Türkiye'de çok fazla kalp krizi geçiren arkadaşımız var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANCemal YILDIRIM <br>2020-06-17 11:16:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor sahaya iniyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor sahaya iniyor
Her öğrenciye ücretsiz teknik lise eğitimi verecek olan ‘Aydın Yüksek Teknoloji Koleji’ açılıyor
YEREL HABERLER Her öğrenciye ücretsiz teknik lise eğitimi verecek ...
Tabakhane Deresi’ni temiz tutmayı beceremedik
YEREL HABERLER Tabakhane Deresi’ni temiz tutmayı beceremedik
Kaçan kuşu için kayıp ilanı yayınlayıp bulana para ödülü vadetti
YEREL HABERLER Kaçan kuşu için kayıp ilanı yayınlayıp bulana para ...
Milli Direnişin Sembolü Malgaç Baskını 101. Yılında
YEREL HABERLER Milli Direnişin Sembolü Malgaç Baskını 101. Yılında
Vali Köşger’den ADÜ Rektörü Aldemir’e veda ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Köşger’den ADÜ Rektörü Aldemir’e veda ...
Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden, Başkan Atay’a pazar yeri teşekkürü
YEREL HABERLER Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden, Başkan Atay’a ...
Nazilli’de bulunan kolye 1500 yıllık tarihe ışık tutacak
YEREL HABERLER Nazilli’de bulunan kolye 1500 yıllık tarihe ışık ...
Vali Köşger’den ATB’ye veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Köşger’den ATB’ye veda ziyareti
“Askıda Su Faturası” Aydın’da binlerce aileye derman oldu Aydın’da 6 bin 214 abonenin su faturası hayırseverler tarafından ödendi
YEREL HABERLER “Askıda Su Faturası” Aydın’da binlerce aileye derman ...
Aydın Büyükşehir, Efeler’de sabah sporu düzenliyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Efeler’de sabah sporu düzenliyor
Aydın'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı Son 2 ayda kurallara uymayan sürücülere 66 bin cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Aydın'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler ...
Kuşadası’nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda babalar gününde dev uçurtma şenliği ...
Suyolcu onur ödülü Ali Ergül’e verildi
YEREL HABERLER Suyolcu onur ödülü Ali Ergül’e verildi
Aydın'ın değişmeyen damak tadı; çöp şiş
YEREL HABERLER Aydın'ın değişmeyen damak tadı; çöp şiş
Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kuşadalı genç avukat toprağa verildi
YEREL HABERLER Kuşadalı genç avukat toprağa verildi
Vali Köşger, Başkan Çerçioğlu'na veda ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Köşger, Başkan Çerçioğlu'na veda ziyaretinde ...
Vali Köşger'den Yenipazar'a veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Köşger'den Yenipazar'a veda ziyareti
Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı
YEREL HABERLER Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı
Başkan Atay; “Ölmüşlerimize saygısızlık edenler, umarım en kısa sürede yakalanır”
YEREL HABERLER Başkan Atay; “Ölmüşlerimize saygısızlık edenler, ...
Başkan Günel, Nazilli Halk Pazarı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Günel, Nazilli Halk Pazarı’nı ziyaret etti
Kuşadası'nda endemik bitki 'tülüşah'ın yetiştiği yeni bölge bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda endemik bitki 'tülüşah'ın yetiştiği yeni ...
Başkan Kaplan’dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan kan bağışı çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X